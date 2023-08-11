ЗС РФ обстріляли Донецьку область з авіації, ЗРК «С-300», РСЗВ «Ураган», «Град», артилерії

Минулої доби російські загарбники 23 рази відкривали вогонь по цивільному населенню Донецької області, поранення отримали 9 мирних жителів. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Донецької області, зазначивши, що через російські атаки є поранені мирні жителі, серед них — дитина.
Загарбниками обстріляно 13 населених пунктів регіону: міста Авдіївка, Краматорськ, Торецьк, Залізне, смт Благодатне, Велика Новосілка, Південне, села Богоявленка, Дружба, Калинове, Ганнівка, Кліщіївка, Клебан Бик.
Війська РФ для обстрілу Донеччини застосували авіацію, ЗРК «С-300», РСЗВ «Ураган», «Град», артилерію.
Пошкоджено 53 цивільні об'єкти: 44 житлові будинки, адміністративні будівлі, інфраструктурні об'єкти, автомобілі, котельня, магазин.
Поліція задокументувала військові злочини армії РФ та спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.
Повідомляється, що за допомогою поліції було евакуйовано з Донецької області ще 109 осіб, з початку обов'язкової евакуації — 86 659 осіб, серед них 10 639 — діти, 3 708 — люди з інвалідністю.
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