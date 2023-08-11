ЗС РФ обстріляли Донецьку область з авіації, ЗРК «С-300», РСЗВ «Ураган», «Град», артилерії

Війська РФ розбили за добу 44 житлові будинки на Донеччині. Фото: Поліція Донецької області

Минулої доби російські загарбники 23 рази відкривали вогонь по цивільному населенню Донецької області, поранення отримали 9 мирних жителів. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Донецької області, зазначивши, що через російські атаки є поранені мирні жителі, серед них — дитина.

Загарбниками обстріляно 13 населених пунктів регіону: міста Авдіївка, Краматорськ, Торецьк, Залізне, смт Благодатне, Велика Новосілка, Південне, села Богоявленка, Дружба, Калинове, Ганнівка, Кліщіївка, Клебан Бик.

Війська РФ для обстрілу Донеччини застосували авіацію, ЗРК «С-300», РСЗВ «Ураган», «Град», артилерію.

Пошкоджено 53 цивільні об'єкти: 44 житлові будинки, адміністративні будівлі, інфраструктурні об'єкти, автомобілі, котельня, магазин.

З авіації та артилерії російські війська били по Торецьку — поранили 6 цивільних осіб. Пошкоджено 3 багатоквартирні будинки, 20 приватних будинків, 3 адміністративні будівлі, магазин, котельня, два цивільні автомобілі.





На Залізне загарбники скинули керовану авіабомбу «ФАБ-250», зруйнували 15 будинків.





В результаті артилерійського обстрілу у Південному поранено 2 цивільні особи. Снаряди потрапили до приватного будинку.





Двома ракетами із ЗРК «С-300» армія РФ атакувала Краматорськ, пошкодила цехи підприємства. Інформація про жертв правоохоронцям не надходила.





У селі Клебан Бик внаслідок артилерійських обстрілів поранено дитину. Зруйновано два багатоквартирні та приватний будинок.

Поліція задокументувала військові злочини армії РФ та спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.



Повідомляється, що за допомогою поліції було евакуйовано з Донецької області ще 109 осіб, з початку обов'язкової евакуації — 86 659 осіб, серед них 10 639 — діти, 3 708 — люди з інвалідністю.

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