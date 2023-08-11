Беженцы смогут получать украинские пенсии за границей

Кабинет министров согласовал экспериментальный проект по выплате пенсий и помощи украинским беженцам, находящимся за границей.

Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Предложение выдвинуло Министерство социальной политики.

«Предусмотрена возможность по желанию получателя на основании заявления получать пенсию и денежную помощь международным почтовым переводом в стране его пребывания», — сообщил Мельничук.

Выплаты будут осуществляться международным почтовым переводом «Укрпочты».

Эксперимент будет действовать в период военного положения и в течение шести месяцев после его прекращения или отмены, но не более двух лет со дня введения проекта.

Порядок реализации проекта уже утвержден.

Напомним, ранее НБУ смягчил ряд валютных ограничений, одно из которых дает возможность осуществлять перевод для выплаты пенсий и денежных пособий гражданам Украины, которые временно находятся за рубежом.