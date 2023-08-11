Біженці зможуть отримувати українські пенсії за кордоном

Кабінет міністрів погодив експериментальний проєкт із виплати пенсій та допомоги українським біженцям, які перебувають за кордоном.

Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Пропозицію висунуло Міністерство соціальної політики.

«Передбачено можливість за бажанням одержувача на підставі заяви отримувати пенсію та грошову допомогу міжнародним поштовим переказом у країні його перебування», — повідомив Мельничук.

Виплати здійснюватимуться міжнародним поштовим переказом «Укрпошти».

Експеримент діятиме у період воєнного стану та протягом шести місяців після його припинення чи скасування, але не більше двох років з дня запровадження проєкт.

Порядок реалізації проєкт вже затверджено.

Нагадаємо, раніше НБУ пом'якшив низку валютних обмежень, одне з яких дає можливість здійснювати переказ для виплати пенсій та грошової допомоги громадянам України, які тимчасово перебувають за кордоном.