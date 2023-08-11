Вениславский о замене уволенных военкомов: списки уже составлены

Процесс увольнения военкомов будет происходить очень быстро, поскольку людей, которые смогут их заменить — много и списки уже составлены. Об этом в эфире телемарафона рассказал член Комитета Совета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель президента в Верховной раде Федор Вениславский.



«Это будет сделано очень быстро. После того, как президент несколько месяцев назад выступил с инициативой обновления этого кадрового состава за счет тех военнослужащих, которые в окопах доказали, что понимают, что такое война и честь и достоинство. И они точно не будут тиражировать другие ценности», — рассказал Вениславский.



Он отметил, что списки военных, которые могут заменить военкомов и которые не будут дискредитировать себя — составлены. В то же время речь не идет о командирах, или же офицерах, которые сегодня командуют боевыми подразделениями.



«К большому сожалению, война приводит к тому, что военнослужащие получают ранения и по заключению ВВК они не могут больше быть в окопах, признаются непригодными или ограниченно годными к военной службе. Именно за счет таких людей будет формироваться кадровый потенциал для руководителей нынешних территориальных центров», — пояснил Вениславский.



Во время сегодняшнего видеообращения по итогам заседания СНБО Владимир Зеленский сообщил, что все областные военкомы будут уволены.