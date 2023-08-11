Веніславський про заміну звільнених військкомів: списки вже складено

Процес звільнення військкомів відбуватиметься дуже швидко, оскільки людей, які зможуть їх замінити, багато і списки вже складено. Про це в ефірі телемарафону розповів член Комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник президента у Верховній раді Федір Веніславський.



«Це буде зроблено дуже швидко. Після того, як президент кілька місяців тому виступив з ініціативою поновлення цього кадрового складу за рахунок тих військовослужбовців, які в окопах довели, що розуміють, що таке війна і честь і гідність. І вони точно не тиражуватимуть інших цінностей», - розповів Веніславський.



Він зазначив, що списки військових, які можуть замінити військкомів і які не дискредитуватимуть себе, складено. У той же час не йдеться про командирів, або ж офіцерів, які сьогодні командують бойовими підрозділами.



«На превеликий жаль, війна призводить до того, що військовослужбовці зазнають поранень і за висновком ВВК вони не можуть більше бути в окопах, визнаються непридатними або обмежено придатними до військової служби. Саме за рахунок таких людей формуватиметься кадровий потенціал для керівників нинішніх територіальних центрів», – пояснив Веніславський.



Під час сьогоднішнього відеозвернення за підсумками засідання РНБО Володимир Зеленський повідомив , що всіх обласних військків буде звільнено.