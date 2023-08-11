Украина начала проведение консультаций по гарантиям безопасности с Великобританией. Подобные обсуждения продолжаются и с Соединенными Штатами Америки. Об этом в эфире телемарафона рассказал руководитель Офиса президента Андрея Ермака.



Он напомнил, что к декларации «Большой семерки» о гарантиях безопасности для Украины присоединились уже 13 стран. При этом уже начаты консультации по гарантиям с США.



«Сегодня состоялся очень важный разговор. Мы можем сказать, что с Великобританией такие консультации уже начаты», — добавил он.



На саммите НАТО в Вильнюсе, который прошел в начале июля, страны G7 подписали совместную декларацию. Она предусматривает долгосрочную поддержку Украины в сфере безопасности и экономики. К ней может присоединиться любая страна.



Среди присоединившихся к декларации — Чехия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Испания и Швеция.