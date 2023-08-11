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Україна розпочала переговори щодо гарантій безпеки з Великобританією — Єрмак

11 серпня 2023, 20:25

Україна розпочала переговори щодо гарантій безпеки з Великобританією — Єрмак

Україна розпочала проведення консультацій щодо гарантій безпеки з Великобританією. Подібні обговорення продовжуються і зі Сполученими Штатами Америки. Про це в ефірі телемарафону розповів керівник Офісу президента Андрія Єрмака.

Він нагадав, що до декларації «Великої сімки» щодо гарантій безпеки для України приєдналися вже 13 країн. При цьому вже розпочато консультації щодо гарантій із США.

«Сьогодні відбулася дуже важлива розмова. Ми можемо сказати, що з Великобританією такі консультації вже розпочато», - додав він.

На саміті НАТО у Вільнюсі, який відбувся на початку липня, країни G7 підписали спільну декларацію. Вона передбачає довгострокову підтримку України у сфері безпеки та економіки. До неї може приєднатися будь-яка країна.

Серед тих, хто приєднався до декларації, — Чехія, Данія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія та Швеція.

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