Авиаудар РФ по Запорожской области: погиб полицейский, 12 человек ранены

Утром 12 августа российские оккупанты нанесли авиаудар по Орехову Запорожской области. В результате обстрела погиб сотрудник полиции, ранены 12 человек, среди них 4 полицейских. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.



«Утром враг ударил управляемой авиабомбой по Орехову. В результате удара погиб полицейский. 12 человек ранены, среди которых 4 сотрудников полиции. Погибший — 31-летний капитан полиции. Мои соболезнования семье погибшего», — написал Клименко в Telegram-канале.



Глава МВД также сообщил, что несколько раненых находятся в тяжелом состоянии. Врачи и парамедики сейчас борются за их жизнь.

За сутки 11 августа в Донецкой области оккупационная армия РФ ранила одного мирного жителя и обила двоих.