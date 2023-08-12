Авіаудар РФ по Запорізькій області: загинув поліцейський, 12 людей поранено

Вранці 12 серпня російські окупанти завдали авіаудару по Оріхову Запорізької області. Внаслідок обстрілу загинув співробітник поліції, поранено 12 людей, серед них 4 поліцейських. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.



«Вранці ворог вдарив керованою авіабомбою по Оріхову. Внаслідок удару загинув поліцейський. 12 людей поранено, серед яких 4 співробітники поліції. Загиблий — 31-річний капітан поліції. Мої співчуття сім'ї загиблого», — написав Клименко у Telegram-каналі.



Глава МВС також повідомив, що кілька поранених перебувають у тяжкому стані. Лікарі та парамедики зараз борються за їхнє життя.

За добу 11 серпня на Донеччині окупаційна армія РФ поранила одного мирного жителя і оббила двох.