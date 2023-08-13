Неизвестно, что происходит на Крымском мосту. Спутник покажет — Воздушные силы

Воздушные силы ВСУ пока не знают обстоятельств и последствий взрывов в оккупированном Крыму 12 августа, но считают, что с помощью снимков со спутника причина может быть выяснена.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на спикера Воздушных сил Юрия Игната.

«Задымление применялось еще со времен Второй мировой войны. Это маскировка. В этом случае не знаем, что происходит. Возможно, они учения какие-то проводят. Пока что не могу сказать, что происходит. Возможно, снимки спутниковые нам больше расскажут, есть ли там разрушения. Не просто же так перекрывают движение», — сказал спикер.

Игнат отметил, что такие инциденты в Крыму, вероятно, будут происходить и далее, а возможно и участятся.

Напомним, 12 августа в Крыму на Керченском мосту наблюдался густой дым, фотографии и видео публиковали в сети очевидцы. Назначенный РФ «глава» Крыма Сергей Аксенов заявил, что в районе Керченского пролива силами противовоздушной обороны были сбиты две ракеты.