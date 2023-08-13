Невідомо, що відбувається на Кримському мості. Супутник покаже

Повітряні сили ЗСУ поки не знають обставин і наслідків вибухів в окупованому Криму 12 серпня, але вважають, що за допомогою знімків із супутника причина може бути з'ясована.

Про це повідомляє «РБК-Україна» із посиланням на спікера Повітряних сил Юрія Ігната.

«Задимлення застосовувалося ще з часів Другої світової війни. Це маскування. І тут не знаємо, що відбувається. Можливо, вони навчання якісь проводять. Поки що не можу сказати, що відбувається. Можливо, знімки супутникові нам більше розкажуть, чи там є руйнування. Не просто так перекривають рух», — сказав спікер.

Ігнат зазначив, що такі інциденти в Криму, ймовірно, відбуватимуться й надалі, а можливо, й почастішають.

Нагадаємо, 12 серпня в Криму на Керченському мосту спостерігався густий дим, фотографії та відео публікували у мережі очевидці. Призначений РФ «голова» Криму Сергій Аксьонов заявив, що в районі Керченської протоки силами протиповітряної оборони було збито дві ракети.