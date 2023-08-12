РФ утверждает, что отбила атаку на Крымский мост

В оккупированном Крыму на Керченском мосту виден густой дым. Фотографии и видео опубликовали очевидцы.



Назначенный РФ глава Крыма Аксенов заявил, что в районе Керченского пролива силами противовоздушной обороны сбиты две ракеты.



«Крымский мост не поврежден», — утверждает он.



Советник Аксенова Крючков заявил, что дым на Крымском мосту — это дымовая завеса, которую поставили спецслужбы. По его словам, движение возобновится в ближайшее время.



В сети уже публикуют фото, сделанное, как утверждается, после того, как дым развеялся.