Возле Бахмута ситуация остается сложной — Маляр

На южном фланге бахмутского направления Донецкой области освобождены 40 кв. км, но ситуация там остается очень сложной.

Об этом сообщает «Укринформ», со ссылкой на заместительницу министра обороны Анну Маляр.

«За прошедшую неделю на бахмутском направлении было освобождено три квадратных километра украинской земли, а всего на южном фланге бахмутского направления освобождено уже 40 квадратных километров», — отметила она.

Но, по ее словам, на этом участке фронта очень сложно продвигаться.

Маляр сообщила, что войска России пытаются взять под контроль Марьинку, а Авдеевку оцепить. Кроме того, они пытаются вернуть контроль над утраченными территориями.

Также Маляр сообщила, что враг концентрирует силы на купянском и лиманском направлениях, чтобы отвлечь ВСУ от бахмутского направления.

Однако, по словам Маляр, за эти полторы недели ВСУ «достаточно ощутимо там уничтожили силы врага».

Как отметила заместитель министра обороны, на купянском направлении враг увеличивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль границы.

Маляр отметила, что цель врага в целом выйти на границы Луганской и Донецкой областей и вернуть в Харьковской области потерянные территории.

Напомним, ранее бойцы 77-й отдельной аэромобильной бригады уничтожили вражеский танк в районе Бахмута.