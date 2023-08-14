Біля Бахмута ситуація залишається складною

На південному фланзі бахмутського напрямку Донецької області звільнено 40 кв. км, але ситуація там залишається дуже складною.

Про це повідомляє «Укрінформ» із посиланням на заступницю міністра оборони Ганну Маляр.

«За минулий тиждень на бахмутському напрямку було звільнено три квадратні кілометри української землі, а всього на південному фланзі бахмутського напрямку звільнено вже 40 квадратних кілометрів», — зазначила вона.

Але, за її словами, на цій ділянці фронту дуже важко просуватися.

Маляр повідомила, що війська Росії намагаються взяти під контроль Мар'їнку, а Авдіївку оточити. Крім того, вони намагаються повернути контроль над втраченими територіями.

Також Маляр повідомила, що ворог концентрує сили на куп'янському та лиманському напрямках, щоб відвернути ЗСУ від бахмутського спрямування.

Однак, за словами Маляр, за ці півтори тижні ЗСУ «досить відчутно там знищили потужності ворога».

Як зазначила заступниця міністра оборони, на куп'янському напрямку ворог збільшує густину мінно-вибухових загороджень уздовж кордону.

Маляр зазначила, що мета ворога загалом вийти на кордони Луганської та Донецької областей та повернути у Харківській області втрачені території.

Нагадаємо, раніше бійці 77-ї окремої аеромобільної бригади знищили ворожий танк у районі Бахмута.