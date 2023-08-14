Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Біля Бахмута ситуація залишається складною

14 серпня 2023, 09:52

Біля Бахмута ситуація залишається складною

На південному фланзі бахмутського напрямку Донецької області звільнено 40 кв. км, але ситуація там залишається дуже складною.

Про це повідомляє «Укрінформ» із посиланням на заступницю міністра оборони Ганну Маляр.

«За минулий тиждень на бахмутському напрямку було звільнено три квадратні кілометри української землі, а всього на південному фланзі бахмутського напрямку звільнено вже 40 квадратних кілометрів», — зазначила вона.

Але, за її словами, на цій ділянці фронту дуже важко просуватися.

Маляр повідомила, що війська Росії намагаються взяти під контроль Мар'їнку, а Авдіївку оточити. Крім того, вони намагаються повернути контроль над втраченими територіями.

Також Маляр повідомила, що ворог концентрує сили на куп'янському та лиманському напрямках, щоб відвернути ЗСУ від бахмутського спрямування.

Однак, за словами Маляр, за ці півтори тижні ЗСУ «досить відчутно там знищили потужності ворога».

Як зазначила заступниця міністра оборони, на куп'янському напрямку ворог збільшує густину мінно-вибухових загороджень уздовж кордону.

Маляр зазначила, що мета ворога загалом вийти на кордони Луганської та Донецької областей та повернути у Харківській області втрачені території.

Нагадаємо, раніше бійці 77-ї окремої аеромобільної бригади знищили ворожий танк у районі Бахмута.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Інше
Донецька область Бахмут ЗСУ

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
23:04
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 13 серпня
20:08
Жителя окупованої Луганщини за роботу у «МНС ЛНР» заочно засудили до 13 років ув'язнення
19:06
«ДНР»: Чоловік загинув під час обстрілу Донецька, поранено жінку
17:24
«ДНР»: Двоє людей поранено ранковим обстрілом Горлівки
23:54
У Росії показали новий підручник історії: що написано про війну з Україною ►
23:41
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 12 серпня
22:10
У СБУ розповіли подробиці нічної атаки дронів у Криму — ЗМІ
15:48
В окупованій Макіївці обстріляно полігон ТПВ, поранено чоловіка
12:24
Студентів залучать до будівництва драматичного театру в окупованому Маріуполі
00:18
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 11 серпня
21:00
«ДНР»: Під час обстрілу Донецька постраждав ще один мирний житель
18:30
Шестеро людей постраждали під час ДТП в окупованому Маріуполі
17:21
«ДНР»: За тиждень через обстріл загинули 11 людей, у тому числі одна дитина
14:57
«ДНР»: Під час обстрілу Донецька постраждав мирний житель
23:32
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 10 серпня
22:00
У Донецьку більше не буде «МВС ДНР»
20:02
«ДНР» засудила до 25 років колонії ще одного бійця «Азова»
17:40
На окупованій Луганщині в ДТП постраждали троє людей, одна — загинула
10:47
У «ДНР» заявили про смерть мешканця Горлівки під час обстрілу
09:15
«ДНР»: За добу під час обстрілів загинуло четверо людей, ще 12 поранено
усі новини
11:07
По Юріївці під Маріуполем завдано ракетного удару
10:38
Українська ППО збила російський вертоліт «Алігатор»
09:52
Біля Бахмута ситуація залишається складною
09:47
Сили ППО знищили 15 дронів та 8 ракет. В Одесі спалахнули пожежі через уламки
09:03
Жителів Торецька та Сіверська на Донеччині поранено внаслідок обстрілів
23:04
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 13 серпня
22:57
Обстріл та обшук судна «Сукра Окан» ніким не підтверджено, окрім Росії — Гуменюк
22:32
Кириленко: Майже 400 дітей із сім'ями потрібно евакуювати з найгарячіших точок Донбасу
21:53
РФ вивела на чергування в Чорне море надводний ракетоносій
21:05
Російська армія обстріляла Херсонщину з авіації та артилерії, є поранені
20:25
У Донецькій області поранено двох жінок — у Торецьку та Сіверську
20:08
Жителя окупованої Луганщини за роботу у «МНС ЛНР» заочно засудили до 13 років ув'язнення
19:48
У Зеленського відреагували на зупинку Росією судна у Чорному морі
19:06
«ДНР»: Чоловік загинув під час обстрілу Донецька, поранено жінку
17:51
Число біженців з України зі статусом тимчасового захисту в ЄС досягло майже 4,07 млн — Євростат
17:26
Росіяни на ТОТ не видаватимуть атестати без наявності російського паспорта — ЦНС
17:24
«ДНР»: Двоє людей поранено ранковим обстрілом Горлівки
15:48
Пожежа на звалищі у Маріуполі. Відео виклали очевидці
14:58
На Харківщині чоловік підірвався на міні
14:01
Росіяни обстріляли цивільне судно у Чорному морі та підняли гелікоптер
усі новини
ВІДЕО
В Одесі згорів супермаркет через повітряну атаку. Фото: Сили ППО знищили 15 дронів та 8 ракет. В Одесі спалахнули пожежі через уламки
14 серпня, 09:47
У Росії показали новий підручник історії: що написано про війну з Україною ► У Росії показали новий підручник історії: що написано про війну з Україною ►
12 серпня, 23:54
Вибух безпілотника у Москві. Кадр з відео У центрі Москви збито безпілотник
11 серпня, 11:18
Їх записали до «іноагентів»: Максакова, Апахонич, Беньяш — особисті історії Їх записали до «іноагентів»: Максакова, Апахонич, Беньяш — особисті історії
10 серпня, 18:40
У Сергієво-Посаді РФ горить завод Міноборони РФ, є постраждалі. Фото: Російські ЗМІ У Підмосков'ї стався вибух на заводі, який виготовляє військове обладнання
09 серпня, 11:21
Міст у районі Генічеська. Фото: ТАСС Завдано ударів по мостах біля Генічеська та Чонгара
06 серпня, 17:40
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама