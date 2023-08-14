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ВСУ имеют успех в Урожайном Донецкой области

14 августа 2023, 11:52

ВСУ имеют успех в Урожайном Донецкой области

Украинские войска ведут наступление на мелитопольском и бердянском направлениях, и продвигаются возле поселка Урожайное в Донецкой области.

Об этом сообщила заместительница министра обороны Анна Маляр.

«На этой неделе продолжались бои в населенном пункте Урожайное, там есть определенные успехи», — сказала она.

По словам Анны Маляр, Вооруженные силы Украины имели «определенные успехи» южнее и юго-восточнее Старомайорского, они закрепляются на определенных участках.

Российский военный блогер Борис Рожин пишет, что армия России под утро отошла из южных районов Урожайного.

По его словам, ВСУ сейчас находятся в северной части села, остальная часть перешла в «серую зону», где украинские бойцы собираются продвигаться далее.

По словам боевиков пророссийского батальона «Восток», которые воюют на данном участке фронта, ситуация сложная.

Напомним, по данным Анны Маляр, на южном фланге бахмутского направления Донецкой области освобождены 40 кв. км, но ситуация там остается очень сложной.

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