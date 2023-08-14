ЗСУ мають успіх в Урожайному Донецької області

Українські війська ведуть наступ на мелітопольському та бердянському напрямах, і просуваються біля селища Урожайне на Донеччині.

Про це повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр.

«Цього тижня тривали бої в населеному пункті Урожайне, там є певні успіхи», — сказала вона.

За словами Ганни Маляр, Збройні сили України мали «певні успіхи» на південь і на південний схід від Старомайорського, вони закріплюються на певних ділянках.

Російський військовий блогер Борис Рожин пише, що армія Росії під ранок відійшла з південних районів Урожайного.

За його словами, ЗСУ зараз перебувають у північній частині села, решта перейшла в «сіру зону», де українські бійці збираються просуватися далі.

За словами бойовиків проросійського батальйону «Схід», котрі воюють на даній ділянці фронту, ситуація складна.

Нагадаємо, за даними Ганни Маляр, на південному фланзі бахмутського напрямку Донецької області звільнено 40 кв. км, але ситуація там залишається дуже складною.