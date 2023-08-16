Россияне за прошедшие сутки убили четырех жителей Донбасса

В течение 15 августа от обстрелов со стороны российской армии в Донецкой области погибли четыре человека в Краматорске, Северске и Ямполе, также ранены семь человек в области. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.



По его данным, ранены люди в Северском, Северном, Красногоровке, Торском.



С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в Донецкой области погиб 1661 человек, ранения получили 4009 человек. Точное количество погибших и раненых в Волновахе и Мариуполе установить невозможно.