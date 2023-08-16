Росіяни минулої доби вбили чотирьох мешканців Донбасу

Протягом 15 серпня від обстрілів з боку російської армії на Донеччині загинули четверо людей у Краматорську, Сіверську та Ямполі, також поранено семеро людей в області. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.



За його даними, поранено людей у Сіверському, Північному, Красногорівці, Торському.



З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну на Донеччині загинула 1661 особа, поранення отримали 4009 осіб. Точну кількість загиблих та поранених у Волновасі та Маріуполі встановити неможливо.