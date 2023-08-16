Силы обороны освободили от оккупантов Урожайное в Донецкой области

Силы обороны оттеснили российских оккупантов из поселка Урожайное в Донецкой области. Об этом сообщила заместительница министра обороны Украины Анна Маляр.



«Урожайное освободили. Наши защитники закрепляются на рубежах. Наступательные действия продолжаются», — написала она в телеграм-канале.



Ранее российские телеграм-каналы писали, что армия РФ под утро 14 августа отошла из южных районов Урожайного.



Глава ОВА Павел Кириленко сообщил, что в Урожайном все еще продолжаются «жесткие обстрелы», поэтому пока о проведении стабилизационных мероприятий речь не идет. Населенный пункт разрушен более, чем на 80%. До полномасштабного вторжения там проживало не более 500 человек.



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