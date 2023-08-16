Сили оборони звільнили від окупантів Урожайне на Донеччині

Сили оборони відтіснили російських окупантів із селища Урожайне в Донецькій області. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.



«Урожайне звільнили. Наші захисники закріплюються на рубежах. Наступальні дії тривають», — написала вона у телеграм-каналі.



Раніше російські телеграм-канали писали, що армія Росії під ранок 14 серпня відійшла з південних районів Урожайного.



Глава ОВА Павло Кириленко повідомив, що в Урожайному все ще тривають «жорсткі обстріли», тому поки що про проведення стабілізаційних заходів не йдеться. Населений пункт зруйновано більш ніж на 80%. До повномасштабного вторгнення там мешкало не більше 500 осіб.



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