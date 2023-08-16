Из Донецкой области переместили более 87 тысяч граждан за год обязательной эвакуации– Минреинтеграции

Из Донецкой области в безопасные регионы переехало более 87 тысяч граждан за год обязательной эвакуации. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.



«С августа 2022 года идет обязательная эвакуация из Донецкой области. Таким образом, за год в безопасные регионы переместились более 87 тысяч граждан. Среди них — более 10,7 тысяч детей и более 3,7 тысяч маломобильных», — говорится в сообщении.



Отмечается, что также продолжается эвакуация с деоккупированных территорий, которая началась осенью прошлого года.



Так, из Харьковской области за 11 месяцев выехали более 26 тысяч человек, а из Херсонской области за 9 месяцев эвакуировалось более 39 тысяч граждан.