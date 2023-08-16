З Донецької області перемістили понад 87 тисяч громадян за рік обов'язкової евакуації – Мінреінтеграції

З Донецької області до безпечних регіонів переїхало понад 87 тисяч громадян за рік обов'язкової евакуації. Про це повідомляє прес-служба Мінреінтеграції.



«З серпня 2022 року йде обов'язкова евакуація із Донецької області. Таким чином, за рік у безпечні регіони перемістилося понад 87 тисяч громадян. Серед них — понад 10,7 тисячі дітей та понад 3,7 тисячі маломобільних», — йдеться в повідомленні.



Зазначається, що також продовжується евакуація з деокупованих територій, яка розпочалася восени минулого року.



Так, з Харківської області за 11 місяців виїхало понад 26 тисяч осіб, а з Херсонської області за 9 місяців евакуювалось понад 39 тисяч громадян.