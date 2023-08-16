С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Силы обороны вывели из строя пять крупных десантных кораблей флота россиян. Всего их было шесть. Об этом комментарии LIGA.net сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.



По его словам, первым был затоплен большой десантный корабль «Саратов» в порту временно захваченного Бердянска — ВСУ ударили по нему 24 марта 2022 года.



Также были повреждены десантные корабли «Цезарь Куников» и «Новочеркасск», на них начался пожар.



Четвертый корабль — это ВДК «Оленегорский горняк», пораженный морским дроном в порту Новороссийска 4 августа этого года, судно находится на ремонте. Пятую цель спикер ВМС пока не назвал.



Глава СБУ Василий Малюк рассказал, что морские надводные дроны, успешно атаковавшие Крымский мост, а также российский десантный корабль Оленегорский горняк и танкер SIG, являются собственной технической разработкой СБУ.