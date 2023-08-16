Україна вивела з ладу п'ять із шести великих десантних кораблів Росії — спікер ВМС

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Сили оборони вивели із ладу п'ять великих десантних кораблів флоту росіян. Усього їх було шість. Про це коментарі LIGA.net повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.



За його словами, першим було затоплено великий десантний корабель «Саратов» у порту тимчасово захопленого Бердянська — ЗСУ вдарили по ньому 24 березня 2022 року.



Також було пошкоджено десантні кораблі «Цезар Куніков» та «Новочеркаськ», на них почалася пожежа.



Четвертий корабель - це ВДК «Оленьогірський гірник», уражений морським дроном у порту Новоросійська 4 серпня цього року, судно перебуває на ремонті. П'яту мету спікер ВМС поки не назвав.



Голова СБУ Василь Малюк розповів, що морські надводні дрони, які успішно атакували Кримський міст, а також російський десантний корабель Оленегірський гірник та танкер SIG, є власною технічною розробкою СБУ.