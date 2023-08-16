Россияне ударили из артиллерии по Херсонской области: погиб мужчина

Российские войска обстреляли Бериславский район Херсонской области — погиб мужчина. Об этом сообщает Херсонская облпрокуратура.



«Сегодня около 13:00 оккупанты ударили из артиллерии по селу в Бериславском районе. Погиб местный житель, находившийся в момент обстрела на улице», — говорится в сообщении.



Также утром российская армия обстреляла Херсон и другие населенные пункты области. По предварительным данным, по меньшей мере трое гражданских получили ранения.

Правоохранители возбудили уголовное дело по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, ч. 2 ст. 438 УК Украины)