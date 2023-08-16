Росіяни вдарили з артилерії по Херсонській області: загинув чоловік

Російські війська обстріляли Бериславський район Херсонської області – загинув чоловік. Про це повідомляє Херсонська облпрокуратура.



Сьогодні близько 13:00 окупанти вдарили з артилерії по селу в Бериславському районі. Загинув місцевий житель, який перебував у момент обстрілу на вулиці», - йдеться у повідомленні.



Також уранці російська армія обстріляла Херсон та інші населені пункти області. За попередніми даними, щонайменше троє цивільних зазнали поранень.



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