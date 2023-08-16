Из порта Одессы вышло первое судно по временному коридору. Оно стояло там полтора года

Фото: Facebook / Александр Кубраков

Первое судно вышло из порта Одессы, воспользовавшись временным коридором, открытым Украиной. Об этом сообщил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.



Из порта вышел контейнеровоз «Йозеф Шульте» под флагом Гонконга, он держит курс на Босфор. По словам министра, судно находилось в порту Одессы с 23 февраля 2022 года.



На борту контейнеровоза находится более 30 тысяч тонн груза, в том числе продовольствие.



Кубраков пояснил, что временный коридор будет в первую очередь использоваться для эвакуации судов, которые находились в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный на начало полномасштабного вторжения российских войск.



Согласно навигационному поручению ВМС ВСУ № 6 временные маршруты движения гражданских судов в/из черноморских морских портов Украины начали действовать с 8 августа 2023 года.



10 августа Украина объявила о временных коридорах в Черном море для торговых судов, следующих в украинские порты и из них. Через два дня для судов была открыта регистрация. Судовладельцев предупредили о потенциальной опасности со стороны российского флота, а также об опасности мин. В военно-морских силах ВСУ говорили, что к проходу допустят только те суда, владельцы или капитаны которых подтвердят готовность к проходу в текущих условиях.



Украина предложила этот маршрут в своем обращении в Международную морскую организацию (IMO). Совет ИМО признает международное право Украины на свободное торговое судоходство и призывает Россию прекратить какие-либо угрозы и соблюдать международные конвенции.