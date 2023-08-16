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З порту Одеси вийшло перше судно тимчасовим коридором. Воно стояло там півтора роки

16 серпня 2023, 16:39

З порту Одеси вийшло перше судно тимчасовим коридором. Воно стояло там півтора роки

Фото: Facebook / Олександр Кубраков Фото: Facebook / Олександр Кубраков

Перше судно вийшло з порту Одеси, скориставшись тимчасовим коридором, відкритим Україною. Про це повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

З порту вийшов контейнеровоз «Йозеф Шульте» під прапором Гонконгу, він тримає курс на Босфор. За словами міністра, судно знаходилось у порту Одеси з 23 лютого 2022 року.

На борту контейнеровозу перебуває понад 30 тисяч тонн вантажу, зокрема продовольство.

Кубраков пояснив, що тимчасовий коридор насамперед використовуватиметься для евакуації суден, які знаходилися в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний на початок повномасштабного вторгнення російських військ.

Згідно з навігаційним дорученням ВМС ЗСУ № 6 тимчасові маршрути руху цивільних суден до/з чорноморських морських портів України почали діяти з 8 серпня 2023 року.

10 серпня Україна оголосила про тимчасові коридори в Чорному морі для торгових суден, що прямують до українських портів та з них. За два дні для судів було відкрито реєстрацію. Судновласників попередили про потенційну небезпеку з боку російського флоту, а також про небезпеку мін. У військово-морських силах ЗСУ говорили, що до проходу допустять лише ті судна, власники чи капітани яких підтвердять готовність до проходу за поточних умов.

Україна запропонувала цей маршрут у своєму зверненні до Міжнародної морської організації (IMO). Рада ІМВ визнає міжнародне право України на вільне торгове судноплавство і закликає Росію припинити будь-які загрози та дотримуватися міжнародних конвенцій.

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