Войска РФ продолжают разрушать жилые дома в Донецкой области

Последствия обстрела в Донецкой области. Фото: Павел Кириленко

Российские войска в течение суток продолжили наносить удары по населенным пунктам Донецкой области. Об этом говорится в сводке главы Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко по состоянию на утро 17 августа.



Так, на Волновахском направлении один человек ранен в Угледаре, поврежден дом в Богоявленке.



На Донецком направлении происходили единичные обстрелы Авдеевки, Красногоровки и окрестностей Очеретинской громады.



На Горловском направлении в Торецкой громаде повреждены два дома: в Пивденном и Торецком. В Часовоярской громаде повреждены многоэтажки, промышленное здание и четыре гаража.



На Лисичанском направлении повреждены два дома в Звановской громаде: в Звановке и Переездном. В Северске разрушены два дома. Лиманская община подверглась 8 обстрелам.



Всего за минувшие сутки на Донетчине ранения под обстрелами получили два мирных жителя.