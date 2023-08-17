Війська РФ продовжують руйнувати житлові будинки в Донецькій області

Наслідки обстрілу на Донеччині. Фото: Павло Кириленко

Російські війська протягом доби продовжили завдавати ударів по населених пунктах Донецької області. Про це йдеться у зведенні голови Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка станом на ранок 17 серпня.



Так, на Волноваському напрямку одна людина поранена у Вугледарі, пошкоджено будинок у Богоявленці.



На Донецькому напрямку відбувалися поодинокі обстріли Авдіївки, Красногорівки та околиць Очеретинської громади.



На Горлівському напрямку у Торецькій громаді пошкоджено два будинки: у Південному та Торецькому. У Часовоярській громаді пошкоджено багатоповерхівку, промислову будівлю та чотири гаражі.



На Лисичанському напрямку пошкоджено два будинки у Званівській громаді: у Званівці та Переїзному. У Сіверську зруйновано два будинки. Лиманська громада зазнала 8 обстрілів.



Всього за минулу добу на Донеччині поранення під обстрілами отримали двоє мирних жителів.