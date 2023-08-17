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Белый дом опроверг переговоры о территориальных уступках Украины в обмен на членство в НАТО

17 августа 2023, 12:48

Белый дом опроверг переговоры о территориальных уступках Украины в обмен на членство в НАТО

Координатор стратегических коммуникаций Совета по нацбезопасности США Джон Кирби опроверг информацию о переговорах США по вступлению Украины в НАТО в обмен на окончание войны или территориальные уступки России.

На брифинге 16 августа Кирби сказал, что позиция США по этому вопросу не изменилась, передает «Голос Америки».

«Ничего подобного. Это неправильно. Мы уже говорили о попытках помочь найти путь к членству. Мы публично сказали, что в будущем Украина будет членом НАТО и на Вильнюсском саммите альянс поддержал эту идею и идею разработать путь для этого окончательного членства», — сказал чиновник.

Накануне руководитель аппарата генерального секретаря НАТО Стиан Йенссен в интервью допустил, что Украина может стать членом НАТО в случае территориальных уступок РФ. По его словам, дискуссии о будущем статусе Украины в контексте Североатлантического альянса после войны продолжаются, в них, среди прочего, раздаются опции с отказом Киева от части территории.

Украинская сторона раскритиковала это заявление. В МИД Украины назвали такие разговоры «совершенно неприемлемыми», а секретарь СНБО Алексей Данилов назвал заявление «странным вбросом».

16 августа в НАТО назвали «ошибкой» заявление Йенсена касательно Украины.

А сам Йенссен позже уточнил, что его заявление «было частью дискуссии по поводу возможных будущих сценариев в Украине». «Я не должен был так говорить. Это была ошибка», — подчеркнул он.

На саммите НАТО в июле генеральный секретарь Йенс Столтенберг заявил, что Украина получит приглашение на вступление в Альянс, когда «согласятся все союзники и будут выполнены условия». Он уточнил, что условия предусматривают два измерения — модернизация оборонных институтов Украины и продолжающаяся война в стране.

Позже президент Владимир Зеленский заявил, что Украина никогда не обменяет какой-либо статус на территории. По его словам, эту позицию «четко знают партнеры» Украины.

В сентябре 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО по ускоренной процедуре.

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