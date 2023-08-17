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Білий дім спростував переговори щодо територіальних поступок України в обмін на членство в НАТО

17 серпня 2023, 12:48

Білий дім спростував переговори щодо територіальних поступок України в обмін на членство в НАТО

Координатор стратегічних комунікацій Ради з національної безпеки США Джон Кірбі спростував інформацію про переговори США щодо вступу України до НАТО в обмін на закінчення війни або територіальні поступки Росії.

На брифінгу 16 серпня Кірбі сказав, що позиція США щодо цього питання не змінилася, передає «Голос Америки».

«Нічого подібного. Це не правильно. Ми вже говорили про спроби допомогти знайти шлях до членства. Ми публічно сказали, що в майбутньому Україна буде членом НАТО і на Вільнюському саміті альянс підтримав цю ідею та ідею розробити шлях для цього остаточного членства», — сказав чиновник.

Напередодні керівник апарату генерального секретаря НАТО Стіан Єнссен в інтерв'ю припустив, що Україна може стати членом НАТО у разі територіальних поступок РФ. За його словами, дискусії щодо майбутнього статусу України в контексті Північноатлантичного альянсу після війни продовжуються, в них, серед іншого, лунають опції з відмовою Києва від частини території.

Українська сторона розкритикувала цю заяву. У МЗС України назвали такі розмови «цілком неприйнятними», а секретар РНБО Олексій Данилов назвав заяву «дивним вбросом».

16 серпня в НАТО назвали «помилкою» заяву Єнсена щодо України.

А сам Єнссен пізніше уточнив, що його заява «була частиною дискусії щодо можливих майбутніх сценаріїв в Україні». «Я не мав так говорити. Це була помилка», — наголосив він.

На саміті НАТО в липні генеральний секретар Єнс Столтенберг заявив, що Україна отримає запрошення на вступ до Альянсу, коли «погодяться всі союзники та будуть виконані умови». Він уточнив, що умови передбачають два виміри — модернізацію оборонних інститутів України та війну в країні.

Пізніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна ніколи не обміняє жодного статусу на території. За його словами, цю позицію «чітко знають партнери України».

У вересні 2022 року Україна подала заявку на вступ до НАТО за прискореною процедурою.

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