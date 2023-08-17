Россия выдала более 108 тысяч водительских удостоверений на оккупированной Луганщине

Жители оккупированной территории Луганской области с начала года обменяли более 108 тысяч водительских удостоверений на российские. Об этом заявили в группировке «ЛНР».



В оккупационном отделении МВД РФ рассказали, что также более 83 тысяч человек заменили регистрационные документы с начала года.



В «ЛНР» напоминают, что в подразделениях «дорожной полиции» на оккупированной Луганщине продолжают менять регистрационные документы, номерные знаки и водительские права на российские. До этого местных жителей принуждали менять украинские документы на «документы» образца группировки «ЛНР».



До 1 января 2026 года жителей оккупированной Луганщины обязали заменить государственные номерные знаки, регистрационные документы и водительские удостоверения.