Росія видала понад 108 тисяч посвідчень водіїв на окупованій Луганщині

Жителі окупованої території Луганської області з початку року обміняли понад 108 тисяч посвідчень водія на російські. Про це заявили у угрупуванні «ЛНР».



В окупаційному відділенні МВС РФ розповіли, що також понад 83 тисячі людей замінили реєстраційні документи з початку року.



У «ЛНР» нагадують, що у підрозділах «дорожньої поліції» на окупованій Луганщині продовжують змінювати реєстраційні документи, номерні знаки та права водія на російські. До цього місцевих жителів змушували міняти українські документи на «документи» зразка угруповання «ЛНР».



До 1 січня 2026 року мешканців окупованої Луганщини зобов'язали замінити державні номерні знаки, реєстраційні документи та посвідчення водія.