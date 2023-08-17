Очное или дистанционное обучение — донецкие родители жалуются на принуждение со стороны школ

На оккупированной территории Донецкой области в некоторых школах родителей принуждают в обязательном порядке переводить детей на очное обучение, а в других наоборот — руководство школы настаивает на дистанционном. Об этом завил глава группировки «ДНР» Денис Пушилин.



На своей странице в Telegram он написал, что «давление недопустимо».



«Родители, выбирая формат обучения своих детей, должны руководствоваться первым делом своим пониманием их безопасности, как будет лучше их ребенку», — заявил Пушилин.



Он добавил, что очное обучение невозможно в прифронтовых районах. На остальной территории только родители решают, в каком формате с 1 сентября будет учиться их ребенок.



Теперь родители учеников могут пожаловаться на давление со стороны школ, написал в специальный чат-бот.