Очне чи дистанційне навчання — донецькі батьки скаржаться на примус з боку шкіл

На окупованій території Донецької області у деяких школах батьків примушують в обов'язковому порядку переводити дітей на очне навчання, а в інших навпаки керівництво школи наполягає на дистанційному. Про це заявив голова угрупування «ДНР» Денис Пушилін.



На своїй сторінці в Telegram він написав, що «тиск неприпустимий».



«Батьки, обираючи формат навчання своїх дітей, повинні керуватися насамперед своїм розумінням їхньої безпеки, як краще їх дитині», — заявив Пушилін.



Він додав, що очне навчання неможливе у прифронтових районах. На решті території лише батьки вирішують, у якому форматі з 1 вересня навчатиметься їхня дитина.



Тепер батьки учнів можуть поскаржитися на тиск із боку шкіл, написав у спеціальний чат-бот.