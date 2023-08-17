CША ввели санкции против группы сотрудников ФСБ России

США ввели новые санкции против России. Под ограничения попали четыре сотрудника ФСБ. Об этом сообщает Минфин США.



«Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) в очередной раз принимает меры для привлечения правительства России к ответственности за отравление российского оппозиционного политика Алексея Навального», - говорится в сообщении.



Сегодня OFAC наложило санкции на:

Алексея Александровича Александрова - сотрудник Института криминалистики ФСБ;

Константина Кудрявцева - оперативник Института криминалистики ФСБ;

Ивана Владимировича Осипова - сотрудник Института криминалистики ФСБ;

Владимира Александровича Паняева - оперативник ФСБ.

По мнению США, они причастны к отравлению Навального. Они действовали как агенты должностных лиц правительства Российской Федерации.



Заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Э. Нельсон сказал, что они таким образом напоминают российскому президенту Владимиру Путину и его режиму, что есть последствия не только за ведение жестокой и неспровоцированной войны против Украины, но и за нарушение прав человека российского народа.