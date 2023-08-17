США ввели санкції проти групи співробітників ФСБ Росії

США запровадили нові санкції проти Росії. Під обмеження потрапили чотири співробітники ФСБ. Про це повідомляє Мінфін США.



«Сьогодні Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) вкотре вживає заходів для притягнення уряду Росії до відповідальності за отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального», - йдеться у повідомленні.



Сьогодні OFAC наклало санкції на:

Олексія Олександровича Александрова – співробітник Інституту криміналістики ФСБ;

Костянтина Кудрявцева – оперативник Інституту криміналістики ФСБ;

Івана Володимировича Осипова – співробітник Інституту криміналістики ФСБ;

Володимира Олександровича Паняєва – оперативник ФСБ.

На думку США, вони причетні до отруєння Навального. Вони діяли як агенти посадових осіб уряду Російської Федерації.



Заступник міністра фінансів США у боротьбі з тероризмом та фінансовою розвідкою Браян Е. Нельсон сказав, що вони таким чином нагадують російському президенту Володимиру Путіну та його режиму, що є наслідки не лише за ведення жорстокої та неспровокованої війни проти України, а й за порушення прав людини російського народу.