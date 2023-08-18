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США одобрили передачу Украине F-16 из Дании и Нидерландов — Reuters

18 августа 2023, 10:17

США одобрили передачу Украине F-16 из Дании и Нидерландов — Reuters

США одобрили отправку истребителей F-16 в Украину из Дании и Нидерландов, как только будет завершена подготовка пилотов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что Вашингтон дал Дании и Нидерландам официальные заверения об ускорении США одобрения всех необходимых формальностей для передачи истребителей Украине, как только завершится обучение украинских пилотов.

Дания и Нидерланды недавно запросили эти гарантии. По словам неназванного американского чиновника, госсекретарь США Энтони Блинкен направил письма своим коллегам из Дании и Нидерландов, заверив их в том, что запросы будут одобрены.

«Я пишу, чтобы выразить полную поддержку Соединенных Штатов как в передаче Украине истребителей F-16, так и в обучении украинских пилотов квалифицированными инструкторами F-16», — говорится в письме Блинкена.

Госсекретарь США подчеркнул, что «очень важно, чтобы Украина могла оградить себя от российской агрессии и нарушения ее суверенитета». По его словам, передача самолетов позволит Украине «в полной мере воспользоваться своими новыми возможностями, как только первая группа пилотов завершит обучение».

16 авгусат спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что партнеры не успеют передать самолеты F-16 Украине этой осенью или зимой.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина получит самолеты F-16, как только завершится обучение пилотов.

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