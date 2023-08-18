США схвалили передачу Україні F-16 із Данії та Нідерландів — Reuters

США схвалили відправку винищувачів F-16 до України з Данії та Нідерландів, як тільки буде завершено підготовку пілотів. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на джерела.



Зазначається, що Вашингтон дав Данії та Нідерландам офіційні запевнення про прискорення США схвалення всіх необхідних формальностей для передачі винищувачів Україні, щойно завершиться навчання українських пілотів.



Данія та Нідерланди нещодавно запросили ці гарантії. За словами неназваного американського чиновника, держсекретар США Ентоні Блінкен надіслав листи своїм колегам із Данії та Нідерландів, запевнивши їх у тому, що запити будуть схвалені.



«Я пишу, щоб висловити повну підтримку Сполучених Штатів як у передачі Україні винищувачів F-16, так і у навчанні українських пілотів кваліфікованими інструкторами F-16», — йдеться у листі Блінкена.



Держсекретар США наголосив, що «дуже важливо, щоб Україна могла захистити себе від російської агресії та порушення її суверенітету». За його словами, передача літаків дозволить Україні «повною мірою скористатися своїми новими можливостями, як тільки перша група пілотів завершить навчання».

16 серпня спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив , що партнери не встигнуть передати літаки F-16 Україні цієї осені чи взимку.



Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна отримає літаки F-16, щойно завершиться навчання пілотів.