Украина не получит истребители F-16 осенью или зимой

Украина не сможет защитить свое небо истребителями F-16 этой осенью или зимой, сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.



«Уже очевидно, что не сможем защитить Украину самолетами F-16 в течение осени и этой зимой», — сказал Игнат в эфире телемарафона.



Он добавил, что на этот самолет «были большие надежды, что он станет частью противовоздушной обороны, которая сможет защитить нас от ракетного и дронового терроризма России».



При этом Игнат отметил, что вопрос об обучении украинского персонала, в частности пилотов и инженеров, «сдвинулся с места».



«Мы понимаем, что будут-таки наши летчики в ближайшее время учиться в странах-членах авиационной коалиции», — сказал спикер Воздушных сил.



«Но, вместе с тем, нужно проводить усиление нашего ПВО», — резюмировал Игнат.