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Войска России 24 раза обстреляли Угледар за сутки

18 августа 2023, 11:00

Войска России 24 раза обстреляли Угледар за сутки

Российские войска продолжают наносить удары по населенным пунктам Донецкой области из различных типов вооружения. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко в сводке по состоянию на утро 18 августа.

Отмечается, что на Волновахском направлении россияне 24 раза за сутки обстреляли Угледар. Обошлось без жертв.

На Донецком направлении два человека ранены в Екатериновке Марьинской громады. Вечером войска обстреляли две улицы Авдеевки. Из артиллерии обстреляно Острое Кураховской громады.

На Горловском направлении один человек погиб в Богдановке Часовоярской громады. В Торецкой громаде повреждены 14 домов и админздание в Северном, один дом в Дружбе. В Константиновке повреждены три дома, хозяйственное сооружение и линия электропередач.

На Лисичанском направлении повреждены два дома в Северске, зафиксировано три обстрела Лиманской громады.

Всего за сутки на подконтрольной Украине части Донетчине один человек погиб и двое ранены под обстрелами.

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