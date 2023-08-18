Війська Росії 24 рази обстріляли Вугледар за добу

Російські війська продовжують завдавати ударів по населених пунктах Донецької області з різних типів озброєння. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко у зведенні станом на ранок 18 серпня.



Зазначається, що на Волноваському напрямку росіяни 24 рази за добу обстріляли Вугледар. Обійшлося без жертв.



На Донецькому напрямку двоє людей поранено в Катеринівці Мар'їнської громади. Увечері війська обстріляли дві вулиці Авдіївки. З артилерії обстріляно Гостре Курахівську громаду.



На Горлівському напрямку одна людина загинула у Богданівці Часовоярської громади. У Торецькій громаді пошкоджено 14 будинків та адмінбудівлю в Північному, один будинок у Дружбі. У Костянтинівці пошкоджено три будинки, господарську споруду та лінію електропередач.



На Лисичанському напрямку пошкоджено два будинки в Сіверську, зафіксовано три обстріли Лиманської громади.

Усього за добу на підконтрольній Україні частині Донеччини одна людина загинула та двоє поранені під обстрілами.