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Часов Яр: Люди живут под обстрелами без воды, света и газа

17 августа 2023, 16:30

Часов Яр: Люди живут под обстрелами без воды, света и газа

В прифронтовом Часов Яре Донецкой области оставшиеся жители живут на грани гуманитарной катастрофы. Почти год как в городе нет электричества, газа, мобильной связи и централизованной подачи воды. Об этом говорится в сюжете «Новостей Донбасса».

Теперь в Часов Яр можно заехать толкьо по незасеянному полю вместо привычной трассы. Город находится всего в десятке километров от Бахмута и тишина здесь явление редкое.

Жители Часов Яра готовы часами ждать подвоза воды, чтоб набрать хоть несколько десятков литров.

«Нас живет трое, вот смотрите, при этом мы живем в многоэтажке — это канализация, плюс приготовить, помыть посуду, умыться и так далее. Литров 50 — минимум», — рассказывает о потребностях местный житель Виктор.

Почти каждый день техническую воду в город привозят работники ГСЧС. Сейчас из-за риска попасть под обстрелы Часовоярские спасатели не тушат пожары, но все же рискуют жизнью, чтоб доставить людям воду.

«Когда ты видишь, что тебя ждут и понимаешь, что тебя ждут, что без тебя они никак. Как говорят, духовная поддержка», — рассказывает водитель машины ГСЧС Денис Грицина.

В день спасатели привозят почти две с половиной тысячи литров технической воды. Люди стараются набрать побольше. По их словам, это единственное, чего не хватает.

Продукты же и средства гигиены в город привозят постоянно. В основном — волонтеры.

«Только что уехали от нас ивано-франковцы. Привезли гуманитарку в пакетах, воду привезли, гигиенические пакеты раздали, вещи привезли женщинам. К нам приезжают с Запорожья по субботам, тоже молодцы. Рискуя, приезжают сюда», — рассказал житель Часов Яра Александр.

В городе пусто, люди собираются лишь там, куда привозят гуманитарную помощь. А большую часть времени стараются проводить в укрытиях. 75-летний Олег Радченко не часто выходит из своего убежища. Пенсионер говорит, сегодня день рождения у его знакомой. В подарок несет букет роз.

«Тяжелое время, а надо людей хоть как-то [утешить]. Плакать хочется. У меня дом, вот где "Машенька" магазин, "У Романа" он называется сейчас. Разбит, крышу снесли совсем, нет крыши вообще и окна побиты все. Я на второй этаж, а там три этажа, там не течет, дождь не течет. Я на второй этаж спустился и живу», — говорит мужчина.

Но все это временно, добавляет пенсионер. На днях мужчина планирует выезжать. Однако есть и обратные примеры, когда люди возвращаются.

«К сожалению есть примеры возвращения граждан. Разговариваем, объясняем, тем более в последнее время усилились обстрелы. В последние две недели существенно, и мы это видим. Есть такие, которые возвращаются, мы объясняем. Вы и сами видите, что не то, что не нужно [приезжать], а пока что нельзя», — отметил глава городской военной администрации Часов Яра Сергей Чаус.

Обстрелам город подвергается ежедневно. Войска РФ выжигают городскую инфраструктуру кассетными снарядами, наносят удары ракетами и авиабомбами. В городе по-прежнему живут около тысячи человек.

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