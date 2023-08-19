Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

В «ДНР» предложили запретить использовать технику Apple «депутатам»

19 августа 2023, 12:29

В «ДНР» предложили запретить использовать технику Apple «депутатам»

Глава «народного совета ДНР» (псевдопарламент — ред.) Владимир Бидевка предложил ввести запрет на использование «депутатами» всех уровней в служебных целях техники компании Apple. Об этом сообщают сепаратистские информационные ресурсы.

Как отмечает Бидевка, на рассмотрение «народного совета» подан соответствующий «законопроект» под названием «Об обеспечении информационной безопасности при использовании технических средств в служебных целях».

«Этот проект закона будет способствовать предотвращению несанкционированного доступа к служебной информации депутатов "ДНР" со стороны западных спецслужб», — говорится в сообщении.

Если «закон» будет принят, то электронные девайсы Apple нельзя будет использовать «депутатам» в рабочее время, а также в любое другое время для обсуждения рабочих вопросов, добавил Бидевка.

В начале августа российские государственные органы один за одним начали вводить запрет на использование техники компании Apple чиновниками. Так, соответствуещее правило ввели в Минцифры, Минобрнауки, РЖД, и ряде других структур из опасений слежки со стороны США.

На фоне запрета российским госслужащим и ученым пользоваться техникой Apple появились фотографии собранного российской компанией «Рутек» смартфона — «Р-ФОНа».

«Р-ФОН» Источник: «Зыков - АППСИМ»

В СМИ его называют «новым российским телефоном», однако, эту модель можно найти в Едином реестре нотификаций о характеристиках шифровальных (криптографических) средств и товаров, их содержащих. Из данных реестра следует, что он произведен компанией Bopel Mobile Technology Co Limited со штаб-квартирой в Гонконге.

«Р-ФОН» будет работать на основе ОС на базе Linux. как сообщается, в рознице телефон появится в 2024 году и будет стоить 40 тыс. рублей.

ТЕГИ

Организации
ДНР народный совет
Люди
Владимир Бидевка
Прочее
Apple Apple Inc.

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:29
В «ДНР» предложили запретить использовать технику Apple «депутатам»
23:40
Донецк, Луганск и не только: Главные события 18 августа
22:35
Скандал в Мариуполе: жителям не дают жилье, а предлагают взять ипотеку
20:46
Еще один взрыв прозвучал в Донецке: есть жертвы
20:31
«ЛНР» обвиняет подростка в покушении на убийство «за пророссийские взгляды»
20:26
Почему к российским волонтерам в оккупации относятся, как к врагам ►
18:29
Украинские военные атаковали дроном руководителей «полиции» Энергодара. Есть раненые ►
15:35
В Донецке коммунальщики погибли от детонации взрывоопасного предмета
12:41
Без всеобщих «выборов»: стало известно, как будут назначать главу «ЛНР»
00:25
Донецк, Луганск и не только: Главные события 17 августа
22:55
В оккупированном Донецке ранены пожилые мужчина и женщина
18:07
Очное или дистанционное обучение — донецкие родители жалуются на принуждение со стороны школ
18:02
Россия выдала более 108 тысяч водительских удостоверений на оккупированной Луганщине
15:19
«ДНР»: Сотрудник донецкой шахты Скочинского ранен в ходе обстрела
14:33
В Украине будут судить главу «ЛНР» Пасечника
14:06
«Суд ДНР» приговорил двух пленных «азовцев» к 24 годам тюрьмы
13:27
МВД РФ: Около 80% жителей оккупированной Луганщины получили российские паспорта
23:27
Донецк, Луганск и не только: Главные события 16 августа
19:15
Идентификация переселенцев по видеосвязи недоступна — нужен еще один документ
15:40
«ДНР»: Мужчина погиб в Донецке из-за обстрела, еще один ранен в Ясиноватой
все новости
13:38
Минимум 6 человек погибли вследствие российского ракетного удара по драмтеатру в Чернигове
13:28
Дрон атаковал военный аэродром в Новгородской области РФ, есть поврежденные самолеты
12:29
В «ДНР» предложили запретить использовать технику Apple «депутатам»
10:51
Украина успешно наступает на юге — британская разведка
10:10
Пять гражданских ранены за сутки вследствие обстрелов Донецкой области российскими силами
09:59
ВСУ прорвались через минное поле в направлении Токмака — CBS
09:35
Путин провел совещание в ростовском военном штабе. Оттуда РФ управляет войсками в Украине
23:40
Донецк, Луганск и не только: Главные события 18 августа
23:23
«Шахтер» будет играть домашние матчи еврокубков в Германии
22:35
Скандал в Мариуполе: жителям не дают жилье, а предлагают взять ипотеку
22:03
«Белые ангелы» спасли жительницу Авдеевки из горящего подвала магазина
21:16
Оккупанты обстреляли «Пункт несокрушимости» в Часовом Яру: есть раненые
20:46
Еще один взрыв прозвучал в Донецке: есть жертвы
20:31
«ЛНР» обвиняет подростка в покушении на убийство «за пророссийские взгляды»
20:26
Почему к российским волонтерам в оккупации относятся, как к врагам ►
19:50
Bild: Россия, Турция и Катар готовят новое соглашение взамен «зерновой сделки»
19:25
Сельхозпредприятия Донетчины пострадали от войны на 4,3 миллиарда гривен
19:00
Работают в экстремальных условиях: аграрии Донетчины собрали урожай
18:29
Украинские военные атаковали дроном руководителей «полиции» Энергодара. Есть раненые ►
17:30
F-16 отправят в Украину после завершения обучения пилотов — Белый дом
все новости
ВИДЕО
В Мариуполе жителям не дают жилье, а предлагают взять ипотеку. Фото: соцсети Скандал в Мариуполе: жителям не дают жилье, а предлагают взять ипотеку
18 августа, 22:35
«Белые ангелы» спасли жительницу Авдеевки из горящего подвала магазина «Белые ангелы» спасли жительницу Авдеевки из горящего подвала магазина
18 августа, 22:03
Последствия взрыва в центре Донецка. Фото: соцсети Еще один взрыв прозвучал в Донецке: есть жертвы
18 августа, 20:46
Почему к российским волонтерам в оккупации относятся, как к врагам ► Почему к российским волонтерам в оккупации относятся, как к врагам ►
18 августа, 20:26
Последствия удара по зданию полиции оккупированного Энергодара. Фото: соцсети Украинские военные атаковали дроном руководителей «полиции» Энергодара. Есть раненые ►
18 августа, 18:29
В порту Новороссийска вспыхнул масштабный пожар. Фото: соцсети В порту Новороссийска произошел масштабный пожар
18 августа, 12:08

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиция, ® — эти символы обозначают материал, размещенный на правах рекламы.
Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама