В «ДНР» предложили запретить использовать технику Apple «депутатам»

Глава «народного совета ДНР» (псевдопарламент — ред.) Владимир Бидевка предложил ввести запрет на использование «депутатами» всех уровней в служебных целях техники компании Apple. Об этом сообщают сепаратистские информационные ресурсы.



Как отмечает Бидевка, на рассмотрение «народного совета» подан соответствующий «законопроект» под названием «Об обеспечении информационной безопасности при использовании технических средств в служебных целях».



«Этот проект закона будет способствовать предотвращению несанкционированного доступа к служебной информации депутатов "ДНР" со стороны западных спецслужб», — говорится в сообщении.



Если «закон» будет принят, то электронные девайсы Apple нельзя будет использовать «депутатам» в рабочее время, а также в любое другое время для обсуждения рабочих вопросов, добавил Бидевка.

В начале августа российские государственные органы один за одним начали вводить запрет на использование техники компании Apple чиновниками. Так, соответствуещее правило ввели в Минцифры, Минобрнауки, РЖД, и ряде других структур из опасений слежки со стороны США.



На фоне запрета российским госслужащим и ученым пользоваться техникой Apple появились фотографии собранного российской компанией «Рутек» смартфона — «Р-ФОНа».

«Р-ФОН» Источник: «Зыков - АППСИМ»



В СМИ его называют «новым российским телефоном», однако, эту модель можно найти в Едином реестре нотификаций о характеристиках шифровальных (криптографических) средств и товаров, их содержащих. Из данных реестра следует, что он произведен компанией Bopel Mobile Technology Co Limited со штаб-квартирой в Гонконге.



«Р-ФОН» будет работать на основе ОС на базе Linux. как сообщается, в рознице телефон появится в 2024 году и будет стоить 40 тыс. рублей.