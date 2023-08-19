У «ДНР» запропонували заборонити використовувати техніку Apple «депутатам»

Голова «народної ради ДНР» (псевдопарламент — ред.) Володимир Бідьовка запропонував заборонити використання «депутатами» всіх рівнів у службових цілях техніки компанії Apple. Про це повідомляють сепаратистські інформаційні ресурси.



Як зазначає Бідьовка, на розгляд «народної ради» подано відповідний «законопроект» під назвою «Про забезпечення інформаційної безпеки під час використання технічних засобів у службових цілях».



«Цей проект закону сприятиме запобіганню несанкціонованого доступу до службової інформації депутатів "ДНР" з боку західних спецслужб», — йдеться у повідомленні.



Якщо «закон» буде ухвалено, то електронні девайси Apple не можна буде використовувати «депутатам» у робочий час, а також у будь-який інший час для обговорення робочих питань, додав Бідьовка.

На початку серпня російські державні органи один за одним почали запроваджувати заборону на використання техніки компанії Apple чиновниками. Так, відповідне правило запровадили в Мінцифри, Міносвіти, РЖД, та низці інших структур із побоювань стеження з боку США.



На тлі заборони російським держслужбовцям та вченим користуватися технікою Apple з'явилися фотографії зібраного російською компанією «Рутек» смартфона — «Р-ФОН».

«Р-ФОН» Джерело: «Зиков – АППСІМ»



У ЗМІ його називають «новим російським телефоном», однак, цю модель можна знайти в Єдиному реєстрі нотифікацій про характеристики шифрувальних (криптографічних) засобів та товарів, які їх містять. З даних реєстру виходить, що смартфон зроблений компанією Bopel Mobile Technology Co Limited зі штаб-квартирою в Гонконгу.



«Р-ФОН» буде працювати на основі ОС на базі Linux. Як повідомляється, в роздріб телефон з'явиться в 2024 році і коштуватиме 40 тис. рублів.