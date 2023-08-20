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В Ростовской области два дрона-камикадзе упали на воинскую часть

20 августа 2023, 12:17

В Ростовской области два дрона-камикадзе упали на воинскую часть

В Ростовской области РФ заявили о новой атаке беспилотников сегодня утром, два из них упали на территории воинской части в Каменске. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

Так, якобы 20 августа средства радиоэлектронной борьбы вывели из строя неизвестные дроны-камикадзе. Губернатор подчеркнул, что ПВО не применялось из-за малого размера цели.

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«Два дрона упали на территории воинской части в Каменске, еще один — в километре севернее Новошахтинска», — отметил он.

По его данным, жертв и разрушений нет.

Отметим, что сегодня ночью в российском Курске прогремел взрыв из-за атаки БПЛА. Известно о как минимум пяти пострадавших. Российские власти, как всегда, обвиняют Украину в совершении атаки.

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