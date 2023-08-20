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В Ростовській області два дрони-камікадзе впали на військову частину

20 серпня 2023, 12:17

В Ростовській області два дрони-камікадзе впали на військову частину

У Ростовській області РФ заявили про нову атаку безпілотників сьогодні вранці, два з них впали на території військової частини в Каменську. Про це повідомив губернатора регіону Василій Голубєв.

Так, нібито 20 серпня засоби РЕБ знищили невідомі дрони-камікадзе. Губернатор наголосив, що ППО не застосовувалося через малий розмір цілі.

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«Два дрони впали на території військової частини в Каменську, ще один — за кілометр на північ від Новошахтинська», — зазначив він.

За його даними, жертв та руйнувань немає.

Зазначимо, що сьогодні вночі у російському Курську пролунав вибух через атаку БПЛА. Відомо про щонайменше п'ятьох постраждалих. Російська влада, як завжди, звинувачує Україну у скоєнні атаки.

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