В захваченном Донецке появилась улица Дарьи Дугиной

Во оккупированном Донецке одну из улиц назвали в честь убитой Дарьи Дугиной — дочери прокремлевского политолога Александра Дугина. Об этом сообщил глава группировки «ДНР» Денис Пушилин.



Пушилин назвал Дугину «настоящим патриотом России».



«Теперь в Донецке улица имени Дарьи Дугиной проходит рядом с парком имени первого главы "Донецкой народной республики" Александра Захарченко», — рассказал Пушилин.

Дарья Дугина погибла 20 августа 2022 года в результате взрыва автомобиля в Подмосковье, в котором она находилось.



Александр Дугин известен как один из идеологов «русского мира». Его дочь Дарья разделяла идеи отца и была его ближайшей соратницей.