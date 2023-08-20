У захопленому Донецьку з'явилася вулиця Дар'ї Дугіної

В окупованому Донецьку одну з вулиць назвали на честь убитої Дар'ї Дугіної — дочки прокремлівського політолога Олександра Дугіна. Про це повідомив голова угруповання «ДНР» Денис Пушилін.



Пушилін назвав Дугіну «справжнім патріотом Росії».



«Тепер у Донецьку вулиця імені Дар'ї Дугіної проходить поряд із парком імені першого глави "Донецької народної республіки" Олександра Захарченка», — розповів Пушилін.

Дар'я Дугіна загинула 20 серпня 2022 року внаслідок вибуху автомобіля у Підмосков'ї, в якому вона перебувала.



Олександр Дугін відомий як один із ідеологів «російського світу». Його дочка Дар'я поділяла ідеї батька та була його найближчою соратницею.